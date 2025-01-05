Курск, 5 января, 2025, 14:39 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили ещё две ракеты Вооружённых сил Украины (ВСУ) над Курской областью, сообщил 5 января «Оперштаб Курской области» в Telegram-канале.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Ещё две украинские ракеты были уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО!» — сказано в публикации.

Ранее ИА Регнум передавало, что украинские военные утром 5 января предприняли контратаку для остановки наступления ВС РФ в Курской области. Артиллерия и авиация российской группировки войск «Север» нанесли поражение штурмовой группе противника.

Было уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин ВСУ. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, проинформировали в Минобороны РФ.

В этот же день оборонное ведомство сообщило, что российские военные, действуя на курском направлении, за сутки нанесли поражение ВСУ в 15 районах. Кроме того, российские средства ПВО за два часа уничтожили пять вражеских беспилотников над Белгородской и Курской областями.

За сутки в Курской области украинские силы потеряли до 340 военных, четыре танка, три боевые машины пехоты, четыре бронетранспортёра, 12 боевых бронированных машин, машину разграждения, 20 автомобилей и пять миномётов.