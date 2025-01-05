Москва, 5 января, 2025, 13:09 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за два часа уничтожили пять беспилотников Вооружённых сил Украины над Белгородской и Курской областями, сообщили 5 января в Минобороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

«5 января 2025 года в период с 10:00 до 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: три БПЛА — над территорией Белгородской области и два — над территорией Курской», — сказано в публикации оборонного ведомства в Telegram-канале.

Ранее ИА Регнум передавало, что в небе над Брянской областью средствами противовоздушной обороны ночью 5 января были сбиты 13 вражеских дронов. При отражении атаки ВСУ никто не пострадал, разрушений нет. На месте падения обломков БПЛА работают представители оперативных служб.

Кроме того, российские военные в минувшие сутки сбили истребитель МиГ-29 украинских войск, три управляемые авиационные бомбы Hammer, снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и 174 беспилотника противника.

В Ростовской области, где ночью 5 января подразделения противовоздушной обороны отражали воздушную атаку ВСУ, обломки вражеских беспилотников упали в Таганроге и селе Новобессергеневка Неклиновского района. Повреждения получили четыре дома и автомобиль.