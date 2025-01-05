Курск, 5 января, 2025, 13:55 — ИА Регнум. Российские военные нанесли поражение штурмовой группе ВСУ, которая пыталась пойти в контратаку в направлении хутора Бердин в Курской области. Об этом сообщило 5 января Министерство обороны России.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Противник предпринял контратаку штурмовой группы в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин», — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.

Удары по вражескому подразделению наносились артиллерией и авиацией группировки «Север» Вооружённых сил России. В результате действий российских военных удалось уничтожить два танка, машину разграждения и семь бронемашин с десантом ВСУ.

Минобороны РФ подчеркнули, что операция по уничтожению украинских формирований продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января стало известно, что российские военные за сутки отразили шесть атак ВСУ в приграничных районах Курской области. Также на этом направлении Вооружённые сил России нанесли удары по формированиям 13 бригад украинских войск.

2 января появилась информация, что в приграничных районах Курской области расчёт беспилотников российских десантников уничтожил три танка ВСУ. Один танк был на дороге, второй двигался по полю, а третий оказался спрятанным в лесу. Тремя точными ударами вражеские танки были разбиты.

19 декабря на прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, президент России Владимир Путин заявил, что вся территория Курской области будет освобождена и восстановлена.