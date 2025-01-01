Москва, 1 января, 2025, 13:27 — ИА Регнум. Российские военные за прошедшие сутки отразили шесть атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом 1 января сообщили в Минобороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Отражено шесть контратак штурмовых групп ВСУ», ― говорится в ежедневной сводке ведомства о ходе спецоперации.

Также подразделения группировки российских войск «Север» нанесли удары по формированиям тяжёлой механизированной, шести механизированных, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны украинской армии. Под огонь российских сил позиции ВСУ попали в районе Дарьино, Замостья, Куриловки, Леонидово, Локни, Малой Локни, Мартыновки, Марьевки, Махновки, Николаево-Дарьино, Новой Сорочины, Погребков, Старой Сорочины, Суджи и Черкасского Поречного.

За сутки украинская армия потеряла более 480 военнослужащих, уничтожены девять боевых бронированных машин и 21 автомобиль.

Как сообщало ИА Регнум, общие потери украинских сил на курском направлении с начала атак киевского режима на этот российский регион достигли более 46 460 военнослужащих.

Вооружённые силы России 31 декабря нанесли поражение формированиям ВСУ в приграничных районах в Курской области. Они ударили по отрядам тяжёлой механизированной, шести механизированных и трёх десантно-штурмовых бригад, а также по бригаде морской пехоты, двум бригадам территориальной обороны и штурмовому батальону ВСУ.

30 декабря экипажи российских вертолётов Ка-52М нанесли удары по опорному пункту боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области. Они уничтожили цель вместе с отрядом украинских сил.

По данынм Минобороны, в 2024 году Вооружённые силы Украины в зоне спецоперации потеряли свыше 590 тыс. бойцов.