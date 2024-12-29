Берн, 29 декабря, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Вторжение украинских формирований в приграничные районы Курской области оказалось их тактической ошибкой, так как в Киеве рассчитывали, что из-за этого российские военные оставят свои позиции на восточном фронте. Такое мнение 29 декабря высказал корреспондент швейцарской газеты Le Temps на Украине Борис Мабийар.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Уничтоженная военная техника ВСУ в приграничном районе Курской области

«Курская наступательная операция, хотя и была мастерским переворотом, стала тактической ошибкой. Украинский Генеральный штаб ошибался, представляя, что заставит российских военных оголить свой фронт на восточном направлении», — написал он.

Как рассказал Мабийару подполковник украинского спецбатальона с позывным Опфор, Генштаб украинской армии снял с позиций на восточном направления линии боевого соприкосновения наиболее опытные подразделения и перенаправил их в курское приграничье.

Параллельно украинское командование набирает немотивированных людей, отправляя их в самую сложную местность, в которой психологический фактор очень важен, отметил он.

«Стоит ли удивляться, что они дезертируют?» — задался вопросом Опфор.

Как сообщало ИА Регнум, агентство Associated Press 28 декабря написало, что из-за продвижения армии России боевики украинских формирований считают, что киевский режим вторжением в приграничье Курской области «продал» Донбасс. Военные ВСУ также признали, что не готовы к жёсткому наступлению российских войск в под Курском и не могут контратаковать или отступить.

Агентство Bloomberg 27 декабря сообщило, что Киев в ближайшие месяцы может отступить с занятых украинскими бойцами позиций в курском приграничье. По словам одного из чиновников США, ВСУ смогут удерживать оккупированную территорию в курском приграничье только до весны, если не начнут отступать до этого.

Президент России Владимир Путин 19 декабря заявил, что вся территория Курской области будет освобождена и восстановлена. При этом он уточнил, что конкретную дату в этом случае назвать нельзя, так как в регионе идут серьёзные военные действия и торопить российских военных не стоит.