Москва, 5 января, 2025, 13:53 — ИА Регнум. Украинские войска за прошедшие сутки в ходе боёв в приграничных районах Курской области лишились более 340 военных. Об этом 5 января сообщило Министерство обороны России.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Также российские военные уничтожили на этом направлении четыре танка Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«За сутки потери ВСУ составили до 340 военнослужащих. Уничтожены четыре танка, три боевые машины пехоты, четыре бронетранспортёра, 12 боевых бронированных машин, машина разграждения, 20 автомобилей и пять миномётов», ― говорится в ежедневной сводке оборонного ведомства о ходе спецоперации.

Всего за время боевых действий на курском направлении украинская армия потеряла более 49 тыс. военнослужащих, 273 танка, 209 боевых машин пехоты, 153 бронетранспортёра, 1461 боевую бронированную машину, 1407 автомобилей. Также ВСУ лишились 340 артиллерийских орудий, 44 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные на курском направлении 4 января нанесли поражение формированиям ССО «Юг» Вооружённых сил Украины. Также подразделения группировки российских войск «Север» нанесли удары по формированиям тяжёлой механизированной, танковой, трёх механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырёх бригад территориальной обороны.

Позиции ВСУ, в частности, находились в районах Александрии, Бондаревки, Гончаровки, Дарьино, Колмакова, Куриловки, Леонидово, Локни и Малой Локни, Суджи и Южного.

За сутки в Курской области украинские подразделения потеряли более 540 военных и четыре танка. Кроме того, российские бойцы подбили бронетранспортёр, 25 боевых бронированных машин и 49 автомобилей ВСУ.

Российские силы в 2024 году нанесли более 1,5 тыс. групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по военным объектам на Украине.