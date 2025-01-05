Москва, 5 января, 2025, 12:05 — ИА Регнум. Российские военные сбили истребитель МиГ-29 украинских войск, сообщило 5 января Министерство обороны РФ.

Sergey Popsuevich/Transport Photo Images/Global Look Press МиГ-29 ВСУ

«Истребительной авиацией ВКС России сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Также средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ смогли уничтожить три управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства, снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства и 174 беспилотника противника.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко рассказал, что российские средства ПВО сбили самолёт ВСУ. 15 декабря официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооружённые силы России сбили истребитель МиГ-29 украинских формирований.

26 декабря глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов проинформировал, что российские войска сбили в Запорожской области американский истребитель F-16, который использовался Воздушными силами Украины для удара по российской территории. По его данным, самолёт был уничтожен на пусковой позиции в Запорожской области.

27 декабря генеральный директор компании «Форэс» Сергей Шмотьев подтвердил, что готов выдать премию в размере 15 млн рублей за уничтожение первого истребителя F-16 в зоне спецоперации. Впервые он предложил такое вознаграждение ещё на полях Петербургского международного экономического форума в июне 2024 года.