Флорида, США, 5 января, 2025, 08:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони 4 января прибыла в резиденцию избранного президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида) для переговоров. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The New York Times.

Andrew Medichini/AP/TASS Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Повестка встречи пока остается неясна. По данным издания, стороны обсудят урегулирование напряжённости между европейскими лидерами и Трампом.

Отмечается, что встреча, которая походит всего за несколько дней до поездки действующего президента США Джо Байдена в Италию, укрепляет надежду среди сторонников Мелони на то, что итальянский премьер станет «главным союзником Трампа в Европе».

Газета напомнила, что с момента избрания резиденцию Трампа посетили несколько лидеров государств, в том числе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Аргентины Хавьер Милей и канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп встретился с Орбаном 9 декабря в поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Стороны обсудили военный конфликт на Украине. Встреча продолжилась около трёх часов. Орбан сообщил, что при встрече с Трампом также присутствовал предприниматель Илон Маск, который может войти в администрацию.

Позднее команда избранного президента США заявила, что г отова рассмотреть выдвинутое премьер-министром Венгрии предложение о прекращении огня на Украине для дальнейшего урегулирования конфликта.

Джорджа Мелони 7 сентября заявила, что поддержка Киева со стороны стран Запада привела к тому, что в ситуации с переговорами по украинскому конфликту возник тупик. По её словам, это может оказаться поводом для того, чтобы стороны конфликта на Украине начали переговоры.