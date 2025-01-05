Трамп принимает Мелони в резиденции во Флориде
NYT: Трамп принимает премьера Италии Мелони в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде
Флорида, США, 5 января, 2025, 08:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони 4 января прибыла в резиденцию избранного президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида) для переговоров. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The New York Times.
Повестка встречи пока остается неясна. По данным издания, стороны обсудят урегулирование напряжённости между европейскими лидерами и Трампом.
Отмечается, что встреча, которая походит всего за несколько дней до поездки действующего президента США Джо Байдена в Италию, укрепляет надежду среди сторонников Мелони на то, что итальянский премьер станет «главным союзником Трампа в Европе».
Газета напомнила, что с момента избрания резиденцию Трампа посетили несколько лидеров государств, в том числе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Аргентины Хавьер Милей и канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
Как сообщало ИА Регнум, Трамп встретился с Орбаном 9 декабря в поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Стороны обсудили военный конфликт на Украине. Встреча продолжилась около трёх часов. Орбан сообщил, что при встрече с Трампом также присутствовал предприниматель Илон Маск, который может войти в администрацию.
Позднее команда избранного президента США заявила, что г отова рассмотреть выдвинутое премьер-министром Венгрии предложение о прекращении огня на Украине для дальнейшего урегулирования конфликта.
Джорджа Мелони 7 сентября заявила, что поддержка Киева со стороны стран Запада привела к тому, что в ситуации с переговорами по украинскому конфликту возник тупик. По её словам, это может оказаться поводом для того, чтобы стороны конфликта на Украине начали переговоры.