Флорида, США, 10 декабря, 2024, 01:57 — ИА Регнум. Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с избранным президентом США Дональдом Трампом состоялась во Флориде, в поместье политика-республиканца Мар-а-Лаго. Об этом глава венгерского правительства сообщил 9 декабря в социальных сетях.

Иван Шилов ИА Регнум Виктор Орбан

Премьер Венгрии указал, что при встрече присутствовал предприниматель Илон Маск, который может войти в администрацию Трампа.

"День в Мар-а-Лаго с Дональдом Трампом и Илоном Маском", - написал Орбан.

Политик прикрепил к публикации фотографию с Трампом в его флоридском поместье, на снимке сделана надпись: "Америка. Будущее наступило".

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил премьер Венгрии Орбан, мирный договор по Украине не может быть заключён, пока в США не стабилизируется политическая ситуация с приходом к власти избранного президента страны Трампа.

Премьер Венгрии был одним из первых, кто поздравил Трампа с победой на президентских выборах. Он назвал исход голосования «величайшим камбэком» в политической истории США и подчеркнул, что этот результат крайне важен для всего мирового сообщества.