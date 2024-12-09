Орбан встретился с Трампом и Маском в поместье Мар-а-Лаго во Флориде
Флорида, США, 10 декабря, 2024, 01:57 — ИА Регнум. Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с избранным президентом США Дональдом Трампом состоялась во Флориде, в поместье политика-республиканца Мар-а-Лаго. Об этом глава венгерского правительства сообщил 9 декабря в социальных сетях.
Премьер Венгрии указал, что при встрече присутствовал предприниматель Илон Маск, который может войти в администрацию Трампа.
"День в Мар-а-Лаго с Дональдом Трампом и Илоном Маском", - написал Орбан.
Политик прикрепил к публикации фотографию с Трампом в его флоридском поместье, на снимке сделана надпись: "Америка. Будущее наступило".
Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил премьер Венгрии Орбан, мирный договор по Украине не может быть заключён, пока в США не стабилизируется политическая ситуация с приходом к власти избранного президента страны Трампа.
Премьер Венгрии был одним из первых, кто поздравил Трампа с победой на президентских выборах. Он назвал исход голосования «величайшим камбэком» в политической истории США и подчеркнул, что этот результат крайне важен для всего мирового сообщества.