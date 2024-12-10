Флорида, США, 11 декабря, 2024, 01:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время своего встречи 9 декабря с избранным президентом США Дональдом Трампом в поместье Мар-а-Лаго во Флориде обсуждал военный конфликт на Украине. Об заявил министр иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, встреча венгерского премьера и Трампа продолжилась около трёх часов.

"На этой неделе будет как минимум еще два других мероприятия, которые будут частью венгерской миссии мира. Они пройдут завтра или послезавтра", - уточнил Сийярто.

Как передавало ИА Регнум, Орбан сообщил, что при встрече с Трампом также присутствовал предприниматель Илон Маск, который может войти в администрацию. Орбан прикрепил к публикации в соцсетях фотографию с Трампом в его флоридском поместье, на снимке сделана надпись: «Америка. Будущее наступило».

Как ранее заявил премьер Венгрии, мирный договор по Украине не может быть заключён, пока в США не стабилизируется политическая ситуация с приходом к власти избранного президента страны Трампа.

Орбан также был одним из первых, кто поздравил Трампа с победой на президентских выборах. Он назвал исход голосования «величайшим камбэком» в политической истории США и подчеркнул, что этот результат крайне важен для всего мирового сообщества.