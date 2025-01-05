Москва, 5 января, 2025, 04:03 — ИА Регнум. Для индексации пенсии работающим пенсионерам не нужно обращаться с заявлением в Соцфонд. Перерасчёт произойдёт автоматически. Об этом «РИА Новости» рассказал депутат Государственной думы РФ Никита Чаплин.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров Чаплин назвал особенно важным. Депутат обратил внимание, что подача заявления в Социальный фонд для этого не требуется. С 2025 года этот процесс будет происходить автоматически.

Как сообщало ИА Регнум, в 2025 году работающим пенсионерам впервые проиндексируют пенсию. Повышение будет рассчитываться с учётом всех пропущенных с 2016 года индексаций, рассказала эксперт Президентской академии Марина Солодовникова.

Кроме того, с 1 января зарплаты врачей, учителей, социальных работников, работников культуры и отдельных категорий госслужащих были повышены на 13,2%, а пенсии работающих и неработающих пенсионеров — на 7,3%.

С 1 января в России был увеличен на 3198 рублей минимальный размер оплаты труда. Теперь он составляет 22 440 рублей.