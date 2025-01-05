Пенсии работающих пенсионеров проиндексируются автоматически — депутат ГД
Депутат Чаплин: пенсии работающих пенсионеров проиндексируются автоматически
Москва, 5 января, 2025, 04:03 — ИА Регнум. Для индексации пенсии работающим пенсионерам не нужно обращаться с заявлением в Соцфонд. Перерасчёт произойдёт автоматически. Об этом «РИА Новости» рассказал депутат Государственной думы РФ Никита Чаплин.
Возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров Чаплин назвал особенно важным. Депутат обратил внимание, что подача заявления в Социальный фонд для этого не требуется. С 2025 года этот процесс будет происходить автоматически.
Как сообщало ИА Регнум, в 2025 году работающим пенсионерам впервые проиндексируют пенсию. Повышение будет рассчитываться с учётом всех пропущенных с 2016 года индексаций, рассказала эксперт Президентской академии Марина Солодовникова.
Кроме того, с 1 января зарплаты врачей, учителей, социальных работников, работников культуры и отдельных категорий госслужащих были повышены на 13,2%, а пенсии работающих и неработающих пенсионеров — на 7,3%.
С 1 января в России был увеличен на 3198 рублей минимальный размер оплаты труда. Теперь он составляет 22 440 рублей.