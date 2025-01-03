Москва, 3 января, 2025, 04:30 — ИА Регнум. В 2025 году работающим пенсионерам впервые проиндексируют пенсию. Повышение будет рассчитываться с учетом всех пропущенных с 2016 года индексаций. Об этом агентству «Прайм» рассказала эксперт Президентской академии Марина Солодовникова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

Для максимального уравнения работающих и неработающих пенсионеров индексацию произведут к сумме не уже выплачиваемой пенсии, а к её размеру с учетом пропущенных повышений. То есть в 2025 году работающим пенсионерам пересчитают пенсию от той суммы, которую они могли бы получать, если бы не работали.

«Такой вариант предусмотрен для того, чтобы работающие пенсионеры смогли получить более значимую прибавку», — пояснила эксперт.

Также Солодовникова напомнила, что индексация в 2025 году затронет и социальные пенсии.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 января в России был увеличен на 3198 рублей минимальный размер оплаты труда. Теперь он составляет 22 440 рублей.

Кроме того, с 1 января зарплаты врачей, учителей, социальных работников, работников культуры и отдельных категорий госслужащих были повышены на 13,2%, а пенсии работающим и неработающим пенсионерам — на 7,3%.