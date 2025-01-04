Сан-Себастьян, Испания, 4 января, 2025, 16:47 — ИА Регнум. Российский полузащитник Арсен Захарян впервые в нынешнем сезоне был включён в заявку испанского клуба «Реал Сосьедад» на матч 1/16 финала кубка страны. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Global Look Press/YUTAKA/AFLO Арсен Захарян

Уточняется, что «Реал Сосьедад» встретится с «Понферрадиной» 5 января в 17:30 (мск).

Захарян ранее выступал за московский клуб «Динамо», однако летом 2023 года молодой игрок перебрался в Испанию, где провёл 40 игр за клуб из Сан-Себастьяна и сумел забить один мяч и отдать две голевые передачи.

В текущем сезоне футболист не провёл ни одного матча из-за того, что в июле получил травму малоберцовых сухожилий правой лодыжки и перенёс операцию. Полузащитник смог вернуться к тренировкам лишь в октябре и с того момента набирал форму.

Как передавало ИА Регнум, российский футболист становится «игроком топ-уровня», заявил в апреле главный тренер «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль. Захаряну потребовалось время, чтобы адаптироваться к новой команде и новому чемпионату, но теперь он может проявить свой потенциал в полной мере, отметил специалист.