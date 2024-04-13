Уфа, 18 ноября, 2015, 20:36 — ИА Регнум. Вопрос легализации трудовых отношений и профилактики нелегальной занятости обсуждён на заседании правительства Башкирии 18 ноября. Глава региона Рустэм Хамитов констатировал, что «в условиях усиления кризисного давления на экономику в этом году осложнилась ситуация на рынке труда», передаёт корреспондент ИА REGNUM. По сравнению с прошлым годом, вырос уровень общей безработицы. Растёт число граждан, зарегистрированных в качестве безработных.

Школьный симфонический оркестр. Село Давлеканово. Советская Башкирия. Вторая половина 1920-х годов

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При этом увеличивается и неформальная занятость, отметил Хамитов. Сейчас нелегально трудятся около 240 тыс. человек — в основном в оптовой и розничной торговле, сельском хозяйстве, строительстве, обрабатывающих производствах, связи и на транспорте.

«Для снижения неформальной занятости заключено соглашение с Федеральной службой по труду и занятости. До конца года численность нелегально работающих должна снизиться не менее чем на 30%», — отметил глава региона, подчеркнув, что Минтруд России поставил задачу перед регионами принять дополнительные меры по снижению теневой занятости.

По словам министра труда и социальной защиты населения РБ Ленары Ивановой, среднегодовая численность занятых в экономике республики — 1 млн 761 тыс. человек. Неформально занятых в Башкортостане — около 240 тыс. человек, или 13% от общей численности трудоспособного населения.

«В 2015 году за счет комплекса мероприятий неформальная занятость населения в республике снизится не менее чем на 30%, то есть более 70 тысяч работающих граждан легализуют свою трудовую деятельность, — сказала министр и отметила «ожидаемый результат — рост поступлений в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования».

Всего, по данным Управления Федеральной налоговой службы по РБ, темп роста НДФЛ за 9 месяцев 2015 года к аналогичному периоду прошлого года составил 104,2%. По данным Регионального отделения Фонда социального страхования РФ, за 9 месяцев 2015 года поступление страховых взносов по двум видам обязательного социального страхования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 2,7%.