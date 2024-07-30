Сан-Себастьян, Испания, 30 июля, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Российскому полузащитнику испанского футбольного клуба «Реал Сосьедад» Арсену Захаряну проведут операцию на правой лодыжке, сообщила 30 июля пресс-служба клуба.

Mutsu Kawamori/Global Look Press

Игрок получил травму на тренировке.

«У Арсена Захаряна обнаружена травма малоберцовых сухожилий правой лодыжки, возникшая в результате повреждения, полученного во время тренировки 17 июля. Травма требует хирургического лечения. В ближайшие дни Захарян будет прооперирован в Барселоне», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 21-летний футболист перешёл из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад» в 2023 году. Его контракт рассчитан на шесть лет. За свой новый клуб в чемпионате Испании Захарян провёл 29 матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи.

Российский футболист становится «игроком топ-уровня», заявил в апреле главный тренер «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль. Захаряну потребовалось время, чтобы адаптироваться к новой команде и новому чемпионату, но теперь он может проявить свой потенциал в полной мере, отметил специалист.