Москва, 19 августа, 2023, 21:55 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Динамо» 19 августа официально сообщил о переходе 20-летнего полузащитника Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад». Контракт рассчитан на шесть лет.

Алексей Филиппов/РИА Новости Игрок ФК «Динамо» Арсен Захарян

«Заха, удачи в новом клубе и успехов в Лиге чемпионов», — сказано в сообщении в Telegram-канале московского клуба.

Захарян родился в 2003 году в Самаре. Является воспитанником московского «Динамо». В составе команды он провёл 89 матчей, забив в них 19 голов и сделав 20 голевых передач.

Вместе с «Динамо» он стал бронзовым призёром чемпионата России в сезоне 2021-22 годов и в том же сезоне — финалистом Кубка страны. За национальную сборную России Захарян дебютировал в 2022 году.

Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Реал Сосьедад» достигли предварительной договорённости о переходе игрока, но потом в переговорах появились сложности. С чем именно они были связаны, не уточнялись. Переговоры были отложены. Сумма трансфера, как ожидалось, должна была составить около 12 млн евро.

«Реал Соседад» в розыгрыше чемпионата Испании 2022-23 годов занял шестое место. В 1990-е и 2000-е годы в составе этого клуба выступали и другие российские футболисты — Валерий Карпин и Дмитрий Хохлов.