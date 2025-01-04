Курск, 4 января, 2025, 16:23 — ИА Регнум. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении двух боевиков ВСУ, совершивших террористические акты на территории Курской области. Об этом в субботу, 4 января, сообщила пресс-служба СК.

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Следственным комитетом России окончено предварительное следствие по уголовному делу в отношении военнослужащих 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины Александра Манько и Юрия Радченко. Они обвиняются в совершении террористических актов на территории Курской области (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ)», — сказано в сообщении.

В августе 2024 года Манько и Радченко с автоматами АК-74 и взрывными устройствами незаконно пересекли границу РФ, а находясь в Суджанском районе Курской области, запугивали местных жителей, занимали частные дома, запрещали жителям передвижение и неоднократно открывали огонь по военнослужащим ВС РФ и мирным гражданам, отметила пресс-служба.

30 августа Манько и Радченко были взяты в плен и в настоящее время находятся в месте содержания военнопленных, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 2 января пресс-служба СК сообщила о завершении расследования уголовного дела в отношении четверых военнослужащих ВСУ, совершивших теракты в Кореневском районе Курской области. Обвиняемые незаконно пересекли границу России, занимали жилые дома, стреляли по мирным жителям и российским военным. Все четверо находятся в месте содержания военнопленных.

В конце декабря СК возбудил уголовное дело в отношении украинских военных, которые атаковали автомобиль с детьми в Курской области. Бойцы ВСУ направили заминированный беспилотник, чтобы поразить машину с мирными жителями в городе Судже. В автомобиле находились в том числе двое детей, девяти и десяти лет. В результате атаки дети и водитель были ранены.