Москва, 2 января, 2025, 13:13 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела в отношении четверых украинских военнослужащих, совершивших теракты в Кореневском районе Курской области, завершено. Об этом сообщила 2 января пресс-служба СК России.

Lantyukhov Sergey/Global Look Press

Обвиняемые — бойцы 64-го отдельного стрелкового батальона 44-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Фурлет, Юрий Задорожный, Юрий Сыченко и Юрий Хаюк.

«В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении террористических актов в Курской области (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в начале августа 2024 года обвиняемые незаконно пересекли границу России. С собой у них было автоматическое стрелковое и крупнокалиберное огнестрельное оружие, а также взрывные устройства. В селе Снагость Кореневского района они, угрожая населению оружием, занимали жилые дома, стреляли по мирным жителям и российским военным.

В настоящее время все четверо находятся в месте содержания военнопленных, добавили в СК.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря СК возбудил уголовное дело в отношении украинских военных, которые атаковали автомобиль с детьми в Курской области. По версии следствия, 6 августа бойцы ВСУ направили заминированный беспилотник, чтобы поразить машину с мирными жителями в городе Судже. В автомобиле находились в том числе двое детей девяти и десяти лет. В результате атаки дети и водитель были ранены.