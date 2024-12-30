Москва, 30 декабря, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Уголовное дело было возбуждено в отношении украинских боевиков, которые в августе атаковали автомобиль с детьми в Курской области, сообщили в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, совершивших террористический акт против мирного населения Курской области (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ)», — сказано в сообщении.

По версии следствия, 6 августа украинские боевики использовали снаряжённый взрывным устройством дрон для атаки на гражданскую машину в городе Судже. В автомобиле находились мирные жители, в том числе двое детей девяти и десяти лет. В результате атаки со стороны ВСУ ранения получили дети и водитель авто.

В СК добавили, что в ходе предварительного следствия установят и привлекут к предусмотренной законом ответственности всех представителей вооружённых формирований Украины, которые были причастны к преступлению.

24 декабря ИА Регнум передавало, что в отношении наёмника ВСУ из Норвегии чеченского происхождения возбуждено уголовное дело за преступления в Курской области. По версии следствия, Аслан Очерхаджиев занимался устрашением населения, причинял значительный имущественный ущерб и дестабилизировал деятельность органов власти, а также совершал преступления против мирного населения.

Ранее СК России возбудил уголовное дело против генерала Вооружённых сил Украины Дмитрия Красильникова, причастного к совершению преступлений на территории Курской области.

Согласно информации следствия, украинские военные под руководством Красильникова незаконно пересекли границу России и атаковали жилые дома и гражданскую инфраструктуру с помощью ракет и беспилотников.