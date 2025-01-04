Москва, 4 января, 2025, 12:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удары по инфраструктуре украинских военных аэродромов, сообщило 4 января Министерство обороны РФ.

Стрингер/РИА Новости

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов,» — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.

Кроме того, были поражены цех сборки и место хранения ударных дронов, а также скопления живой силы ВСУ в 132 районах. Для нанесения ударов по целям российские военные применили оперативно-тактическую авиацию, беспилотные летательные аппараты, ракетные силы и артиллерию.

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