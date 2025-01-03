Москва, 3 января, 2025, 23:15 — ИА Регнум. По лесной базе 82-й десантной бригады ВСУ, которая была замаскирована в районе села Юнаковка Сумской области на Украине, российские бойцы нанесли мощный удар баллистической ракетой комплекса «Искандер». В результате прилёта и взрыва ракеты, оснащённой боеголовкой весом 500 кг, были уничтожены более 200 украинских военных и 42 единицы техники.

Russian Defence Ministry/Global Look Press

Скопление ВСУ в лесополосе заметили дроны. Разведка уточнила, что противник накопил резервы для удара, сообщили «Военкоры Русской весны».

При этом 82-ю десантно-штурмовую бригаду в 2023 году разбили у Работино, но в неё набрали новый состав и технику.

Камера российского дрона, висевшего у места удара для объективного контроля, всё зафиксировала.

Судя по опубликованным кадрам, боеголовка ракеты взорвалась над деревьями. Начался мощный пожар, в котором горели броневики, автомобили, взрывались боеприпасами.

По информации военных, было уничтожено 18 броневиков, 24 пикапа и более 200 украинских военных.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство обороны РФ опубликовало кадры удара реактивными термобарическими снарядами по опорному пункту ВСУ и пункту управления дронами противника. Нанесение поражения помогло штурмовикам Центральной группировки ВС РФ продвинуться на красноармейском направлении.

В декабря 2024 года капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что украинские военные боятся применения ВС РФ тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк», поскольку она не оставляет шансов выжить.

ВС РФ за неделю нанесли массированный и 12 групповых ударов по объектам ОПК Украины и пунктам дислокации иностранных наёмников.