Москва, 3 января, 2025, 12:11 — ИА Регнум. ВС РФ за неделю нанесли массированный и 12 групповых ударов по объектам ОПК Украины и пунктам дислокации иностранных наёмников. Об этом в пятницу, 3 января, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Russian Defence Ministry/Global Look Press

Удары наносились высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами.

«Поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, завод по производству пороховых зарядов, инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов, базы горючего, цеха сборки, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников», — сказано в сообщении.

Также 3 января пресс-служба военного ведомства проинформировала, что за неделю в зоне проведения спецоперации в плен были взяты 46 военнослужащих ВСУ. Совокупные потери ВСУ составили более 12,4 тыс. человек.

Средства ПВО за неделю сбили самолёт Су-27 воздушных сил Украины, три управляемые авиабомбы Hammer, 33 реактивных снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган», а также 559 беспилотников противника. Силами Черноморского флота были уничтожены 11 безэкипажных катеров.

Как передавало ИА Регнум, накануне, 2 января, пресс-служба Минобороны сообщила, что российские военные за прошедшие сутки поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, были нанесены удары по инфраструктуре военных аэродромов противника.

Ранее также сообщалось, что в 2024 году ВС РФ нанесли более 1,5 тыс. групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по военным объектам на Украине, в том числе пунктам дислокации украинской армии и наёмников. Также целями были объекты военно-промышленного комплекса, эшелоны с военной техникой, скопления живой силы и техники.