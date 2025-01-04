Краснодар, 4 января, 2025, 12:28 — ИА Регнум. На Кубани и в Крыму собрали более 86 тыс. тонн загрязнённого грунта после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщило 4 января МЧС России.

Алексей Майшев/РИА Новости

«В Керченском проливе обследовано более 715 квадратных километров акватории. Собрано 25 тонн нефтеводяной смеси», — сказано в публикации МЧС в Telegram-канале.

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