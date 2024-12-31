Краснодар, 31 декабря, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Специалисты и волонтёры собрали с побережья Краснодарского края почти 70 тыс. тонн грунта, загрязнённого мазутом. Об этом сообщили 31 декабря в пресс-службе МЧС.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«С начала работ сотрудниками МЧС России, представителями муниципалитетов Краснодарского края, добровольцами собрано и вывезено с пляжной территории почти 70 000 тонн загрязнённого песка и грунта», — уточнили в ведомстве.

В министерстве отметили, что сбор и вывоз грунта осуществляется на участке протяженностью 63 км. Кроме того, по информации МЧС, в ходе мониторинга береговой полосы удалось обнаружить новые загрязнённые участки.

Они находятся на галечном пляже в районе «Высокого берега» до 22-го причала. В этих местах мазут выбросило фрагментами. В МЧС добавили, что участок в Темрюкском районе протяженностью семь километров очищен.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря во время шторма в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212». В результате случившегося произошла частичная утечка нефтепродуктов.

В Анапе развернули единый штаб добровольцев, которые помогают очистить берег от загрязнений. Большую работу провели волонтёры акции «Мы вместе», участники «Движения первых», «Молодой Гвардии Единой России» и Народного фронта.

26 декабря в Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов. 29 декабря стало известно, что в районе пляжа «Динамо» в Анапе произошёл повторный выброс мазута.