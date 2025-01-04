Вашингтон, 4 января, 2025, 11:05 — ИА Регнум. Пост официального представителя Госдепартамента США вместо Мэттью Миллера займёт журналистка Fox News и радиоведущая Тэмми Брюс. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп.

Zuma/TASS Тэмми Брюс

«Для меня большая честь объявить, что Тэмми Брюс в качестве руководителя пресс-службы Госдепартамента присоединится к выдвинутому на должность госсекретаря Марко Рубио», — написал он 3 января на странице в социальной сети TruthSocial.

Трамп считает Брюс высоко уважаемым политическим аналитиком, понимающим важность консервативного движения Make America Great Again (MAGA). По его словам, она также стала одним из наиболее сильных голосов консерваторов на радио и телевидении в стране.

Как сообщало ИА Регнум, Мэттью Миллер занял пост официального представителя Госдепа в апреле 2023 года после ухода в отставку его предшественника Нэда Прайса.

15 декабря Трамп объявил, что назначит Ричарда Аллена Гренелла спецпосланником по особым миссиям. Ранее он предложил кандидатуру Кита Келлога на должность спецпосланника по Украине.

Также будущий глава государства выдвинул кандидатуру главы соцсети Truth Social Девина Нуньеса на пост председателя консультативного совета по разведке при президенте в новой администрации. На должность пресс-секретаря Белого дома Трамп предложил кандидатуру пресс-секретаря его предвыборной кампании Кэролайн Ливитт.