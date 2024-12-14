Вашингтон, 15 декабря, 2024, 00:44 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру главы соцсети Truth Social Девина Нуньеса на пост председателя консультативного совета по разведке при президенте в новой администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я с радостью объявляю, что назначу генерального директора Truth Social Девина Нуньеса председателем консультативного совета по разведке при президенте, состоящего из выдающихся граждан, которые не связаны напрямую с федеральным правительством», — сказано в заявлении Трампа в Truth Social.

Трамп подчеркнул, что опыт Нуньеса председателем комитета по разведке палаты представителей (нижняя палата Сената США), а также работа в разоблачении якобы российского вмешательства в выборы президента США в 2016 году позволят кандидату успешно проявить себя на новой должности.

Как передавало ИА Регнум, 10 декабря Трамп предложил кандидатуру инвестора и миллиардера Томаса Баррака на должность посла в Турции.

27 ноября Трамп предложил кандидатуру Кита Келлога на должность спецпосланника по Украине.

12 ноября Трамп предложил экс-губернатора штата Арканзас Майка Хакаби на должность посла США в Израиле.

Все кандидатуры, номинированные Трампом на различные посты, после его инаугурации рассмотрят законодатели. В США кандидатуры на должность послов утверждаются Сенатом.