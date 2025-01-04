Брянск, 4 января, 2025, 06:22 — ИА Регнум. В небе над Брянской областью ночью 4 января подразделения противовоздушной обороны уничтожили четыре вражеских беспилотника. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Силами ПВО были обнаружены и уничтожены БПЛА самолётного типа.

При ликвидации украинских дронов никто не пострадал, повреждений на земле нет, заверил Богомаз. На месте падения обломков работают представители экстренных служб.

Ранее губернатор Брянской области сообщил о пяти сбитых за ночь над регионом беспилотниках самолётного типа и об одном реактивном БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, в Ленинградской области ночью 4 января в районе Лужской губы Финского залива был обнаружен и уничтожен беспилотник, проинформировал губернатор Александр Дрозденко.

Подразделения противовоздушной обороны вечером 2 января уничтожили семь вражеских беспилотников в небе над пятью регионами России. Над территориями Белгородской, Брянской и Орловской областей силы ПВО ликвидировали по два беспилотника. Ещё один украинский БПЛА был сбит в небе над Курской областью.