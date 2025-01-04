Санкт-Петербург, 4 января, 2025, 03:02 — ИА Регнум. В Ленинградской области ночью 4 января в районе Лужской губы Финского залива был обнаружен беспилотник. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.

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Для противодействия были задействованы силы и средства противовоздушной обороны. Беспилотник уничтожили, добавил Дрозденко.

Губернатор Ленобласти заверил, что пострадавших и разрушений нет.

Как передавало ИА Регнум, несколько украинских беспилотников сбиты над Воронежской областью 3 января, часть обломков упала на территории двух предприятий. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Подразделения противовоздушной обороны вечером 2 января уничтожили семь вражеских беспилотников в небе над пятью регионами России. Над территориями Белгородской, Брянской и Орловской областей силы ПВО ликвидировали по два беспилотника. Ещё один украинский БПЛА был сбит в небе над Курской областью.