Трампу объявят приговор 10 января в Нью-Йорке
Трампу суд вынесет приговор по делу о подлоге финансовых документов 10 января
Вашингтон, 4 января, 2025, 00:46 — ИА Регнум. Судья в Нью-Йорке назначил на 10 января вынесение приговора избранному президенту США Дональду Трампу по делу о фальсификации деловой документации. Обвиняемого обязали предстать перед судом. Подробности сообщило «РИА Новости».
Указ о вынесении приговора Трампу подписал судья Хуан Мерчан.
Отмечается, что избранный президент может не являться в суд лично и присутствовать онлайн, при этом его защита обязана уведомить о формате присутствия не позднее 5 января.
В декабре суд не стал отменять обвинительный приговор, вынесенный присяжными в отношении Дональда Трампа, несмотря на его победу на президентских выборах.
Как сообщало ИА Регнум, 30 мая жюри присяжных в Нью-Йорке вынесло обвинительный вердикт Трампу в подлоге финансовой документации в собственной компании Trump Organization с целью выплаты 130 тыс. долларов бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.
Дональд Трамп через адвокатов подал ходатайство в суд Нью-Йорка с просьбой прекратить дело о выплате порноактрисе Сторми Дэниэлс, сославшись на решение главы Белого дома Джо Байдена о помиловании своего сына Хантера.
Ранее прокуратура Нью-Йорка просила не прекращать дело против политика даже несмотря на то, что обвинительный приговор, возможно, не вынесут во время его президентского срока.