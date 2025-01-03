Вашингтон, 4 января, 2025, 00:46 — ИА Регнум. Судья в Нью-Йорке назначил на 10 января вынесение приговора избранному президенту США Дональду Трампу по делу о фальсификации деловой документации. Обвиняемого обязали предстать перед судом. Подробности сообщило «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум Чего ждать от Трампа в 2025 году

Указ о вынесении приговора Трампу подписал судья Хуан Мерчан.

Отмечается, что избранный президент может не являться в суд лично и присутствовать онлайн, при этом его защита обязана уведомить о формате присутствия не позднее 5 января.

В декабре суд не стал отменять обвинительный приговор, вынесенный присяжными в отношении Дональда Трампа, несмотря на его победу на президентских выборах.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая жюри присяжных в Нью-Йорке вынесло обвинительный вердикт Трампу в подлоге финансовой документации в собственной компании Trump Organization с целью выплаты 130 тыс. долларов бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Дональд Трамп через адвокатов подал ходатайство в суд Нью-Йорка с просьбой прекратить дело о выплате порноактрисе Сторми Дэниэлс, сославшись на решение главы Белого дома Джо Байдена о помиловании своего сына Хантера.

Ранее прокуратура Нью-Йорка просила не прекращать дело против политика даже несмотря на то, что обвинительный приговор, возможно, не вынесут во время его президентского срока.