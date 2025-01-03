Кишинёв, 3 января, 2025, 18:31 — ИА Регнум. В Приднестровье после прекращения поставок российского газа без отопления и горячей воды остались полторы тысячи домов, сообщил 3 января глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

Антон Денисов/РИА Новости

«Полторы тысячи многоэтажек без отопления и горячей воды. Почти 72 тысячи частных домовладений без газа. Отключены 150 газовых котельных», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, на данный момент власти оборудовали 30 пунктов обогрева и временного размещения граждан на более чем 1,3 тыс. мест. За сутки этими пунктами воспользовались 11 человек. Во многих частных домах расконсервировали и затопили печи.

Как передавало ИА Регнум, 1 января в Приднестровье отключили систему централизованного отопления в связи с прекращением подачи российского газа в Молдавию. Исключением стали лечебные стационары регионального минздрава и учреждения со стационарным пребыванием граждан регионального министерства по социальной защите и труду.

28 декабря пресс-служба «Газпрома» сообщила, что с 1 января 2025 года транзит газа в Молдавию будет остановлен. Ранее Молдавия получала газ через Украину. Киевский режим отказался продлевать транзитный договор с РФ, а «Газпром» не стал предлагать Молдавии альтернативных путей доставки газа в связи с долгами.

В сентябре замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отмечал, что «Газпром» ждёт от Молдавии оплату долга за ранее поставленный газ на сумму более 700 млн долларов. При этом власти республики были готовы «признать» лишь 9 млн долларов долга.