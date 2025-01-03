Махачкала, 3 января, 2025, 17:53 — ИА Регнум. Суд отпустил под домашний арест дагестанского блогера, спортивного комментатора Рамазана Рабаданова, ранее арестованного по подозрению в незаконном хранении оружия, сообщил в пятницу, 3 января, глава Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев.

Социальные сети Рамазан Рабаданов

Рабаданов был арестован в ноябре 2024 года.

«Мера пресечения изменена и [Рабаданов] отпущен под домашний арест», — написал Хадулаев в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, Хадулаев, комментируя задержание Рабаданова, заявлял, что блогера «подставили, подбросив гранату». Вместе с тем осведомлённый источник информировал, что Рабаданова уличили в активной антироссийской деятельности, в том числе в сотрудничестве с экстремистским Telegram-каналом «Утро Дагестана» и дружбе с радикальными исламистами, объявленными в розыск.

В Дагестане Рабаданов известен с середины 1990-х годов, тогда он озвучивал турниры бойцовского промоушена Rings, вольную борьбу и собачьи бои, а также голливудские картины и документальные фильмы о дикой природе.

После появления в Сети фрагментов, в которых Рабаданов комментировал четвертьфинал чемпионата Европы по футболу 2008 года с участием команд России и Нидерландов, он стал известен на всю страну.