Махачкала, 7 ноября, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Легендарного спортивного комментатора Рамазана Рабаданова задержали в Махачкале, сообщил 7 ноября председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев в Telegram-канале.

Телеграм-канал Шамиля Хадулаева Рамазан Рабаданов

«Вчера вечером на улице Ленина был задержан мой друг и коллега общественник Рамазан Рабаданов», — написал Хадулаев.

По его словам, задержанного поместили в ИВС в Махачкале. Официальных сообщений по поводу задержания Рабаданова пока не было.

Блогер и общественник Рабаданов — уроженец Махачкалы. В Дагестане он получил известность в середине 1990-х годов, когда озвучивал турниры бойцовского промоушена Rings, вольную борьбу и собачьи бои, а также голливудские картины и документальные фильмы о дикой природе.

После появления в Сети фрагментов, в которых Рабаданов комментировал четвертьфинал чемпионата Европы по футболу 2008 года с участием команд России и Нидерландов, он стал известен на всю страну.