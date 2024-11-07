Источник сообщил подробности задержания в Дагестане комментатора Рабаданова
«112»: задержанный комментатор Рабаданов сотрудничал с радикальными исламистами
Махачкала, 7 ноября, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Дагестанский блогер, общественный деятель, спортивный комментатор Рамазан Рабаданов вёл активную антироссийскую деятельность и, в частности, сотрудничал с экстремистским Telegram-каналом «Утро Дагестан», сообщил 7 ноября Telegram-канал «112» со ссылкой на осведомлённый источник.
Ранее председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что Рабаданова задержали в Махачкале. По словам Хадулаева, Рабаданова подставили, подбросив гранату.
В действительности Рабаданов дружит с радикальными исламистами, объявленными в розыск в РФ, Абу Саситлинским (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Абдуллой Костекским (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), заявил источник «112».
По этим данным, Рабаданов сотрудничал с Telegram-каналом «Утро Дагестан», через который курировали протесты в Дагестане, и отправлял администратору этого канала сообщения с призывами «очистить дагестанские земли» и навести порядок в регионе.
В ближайшее время Рабаданова доставят из изолятора в суд, ему грозит несколько лет лишения свободы, сказано также в материале.
Как передавало ИА Регнум, Хадулаев ранее сообщил, что Рабаданова задержали вечером 6 ноября и доставили в изолятор временного содержания в Махачкале. Правоохранительные органы ситуацию не комментировали.
Рабаданов получил известность благодаря своим комментариям бойцовских турниров, соревнований по вольной борьбе, собачьих боёв, а также озвучиванию иностранных фильмов и документальных картин о дикой природе.