Махачкала, 8 ноября, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Суд в Махачкале арестовал спортивного комментатора Рамазана Рабаданова, подозреваемого в незаконном хранении оружия, на два месяца. Об этом сообщают «РИА Новости».

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«В отношении блогера возбудили дело о незаконном обороте оружия. Под стражей Рабаданов будет находиться до 7 января 2025 года», — говорится в сообщении.

В Дагестане Рабаданов известен с середины 1990-х годов, тогда он озвучивал турниры бойцовского промоушена Rings, вольную борьбу и собачьи бои, а также голливудские картины и документальные фильмы о дикой природе. После появления в Сети фрагментов, в которых Рабаданов комментировал четвертьфинал чемпионата Европы по футболу 2008 года с участием команд России и Нидерландов, он стал известен на всю страну.

Как передавало ИА Регнум, в начале ноября Рабаданова задержали в Махачкале. По словам председателя Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиля Хадулаева, Рабаданова «подставили, подбросив гранату».

Вместе с тем осведомлённый источник информировал, что Рабаданова уличили в активной антироссийской деятельности, в том числе в сотрудничестве с экстремистским Telegram-каналом «Утро Дагестана» и дружбе с радикальными исламистами, объявленными в розыск.