Вашингтон, 3 января, 2025, 16:24 — ИА Регнум. Федеральное бюро расследований (ФБР) и министерство национальной безопасности США предупредили сотрудников правоохранительных органов о возможности новых нападений со стороны «подражателей» атаки в Новом Орлеане, где грузовик въехал в толпу людей. Об этом в пятницу, 3 января, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на осведомлённые источники.

Gerald Herbert/AP/TASS

«ФБР и Министерство внутренней безопасности США опубликовали совместный разведывательный бюллетень, предупреждающий 18 тысяч [сотрудников] правоохранительных органов страны о потенциальных подражателях, пытающихся повторить чудовищную атаку с тараном и стрельбой, произошедшую на этой неделе в Новом Орлеане», — сказано в сообщении.

По этим данным, в бюллетене указаны возможные признаки готовящихся атак, в числе которых — использование поддельных документов, взятие кредитов для аренды транспортных средств и предварительный осмотр территории, где может произойти атака.

В последние месяцы ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) всё чаще призывает своих сторонников совершать нападения с умышленным наездом на людей, отметили также авторы.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 1 января в Новом Орлеане грузовик на большой скорости въехал в группу людей, которые отмечали Новый год. Водитель вышел из автомобиля и открыл огонь, после чего был застрелен полицией. Погибли 15 человек, около 30 получили ранения.

В тот же день в Лас-Вегасе возле отеля Trump International, одним из владельцев которого является избранный президент США Дональд Трамп, взорвался пикап Tesla Cybertruck. В результате погиб водитель автомобиля, семь человек получили ранения. В пикапе полицейские обнаружили канистры с бензином и пиротехнику. Основатель Tesla Илон Маск заявил, что два эти преступления могут быть связаны.