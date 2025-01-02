Вашингтон, 2 января, 2025, 05:01 — ИА Регнум. Во взорвавшемся 1 января у отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе электро пикапе Tesla Cybertruck полиция обнаружила канистры с бензином и пиротехнику. Об этом сообщил на пресс-конференции местный шериф Кевин Макмэхилл.

Drive Tesla Обновленная версия Tesla Cybertruck

Он уточнил, что канистры с топливом и крупные заряды пиротехники находились в задней части автомобиля.

Как сообщало ИА Регнум, в Лас-Вегасе у отеля Trump International Hotel, который частично принадлежит избранному президенту США Дональду Трампу, 1 января взорвался автомобиль Tesla Cybertruck. Водитель пикапа погиб, семь человек получили ранения. Телеканал ABC News сообщил, что инцидент расследуют как потенциальный террористический акт.

Взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе может быть терактом, связанным с наездом автомобиля на толпу людей в Новом Орлеане, заявил американский предприниматель Илон Маск.