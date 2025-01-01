Вашингтон, 2 января, 2025, 02:30 — ИА Регнум. Взрыв Tesla Cybertruck у 64-этажного отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе может быть терактом, связанным с наездом автомобиля на толпу людей в Новом Орлеане, заявил американский предприниматель Илон Маск.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Основатель компании Tesla обратил внимание, что Cybertruck, взорвавшийся в Лас-Вегасе, и F-150, задействованный при теракте в Новом Орлеане, были арендованы через один сервис каршеринга Turo.

«Возможно, они как-то связаны между собой», — написал Маск в соцсети X.

Как сообщало ИА Регнум, в Лас-Вегасе у отеля Trump International Hotel, который частично принадлежит избранному президенту США Дональду Трампу, 1 января взорвался автомобиль Tesla Cybertruck. Водитель пикапа погиб, семь человек получили ранения. Телеканал ABC News сообщил, что инцидент расследуют как потенциальный террористический акт. Полиция пока точно не установила причину взрыва, но известно, что в машине находилась пиротехника.

В ночь на 1 января грузовой автомобиль въехал в толпу в Новом Орлеане. Инцидент произошёл около 3:20 по местному времени на Бурбон-стрит. Пострадавших доставили в пять местных больниц.

Телеканал CBS News сообщал, что после того, как автомобиль врезался в толпу, водитель вышел из грузовика и начал стрельбу, после чего полиция открыла ответный огонь. Глава местного управления полиции Энн Киркпатрик проинформировала, что в ходе перестрелки два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения. Злоумышленник был ликвидирован, сообщили в ФБР. Наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане расследуется как потенциальный теракт.