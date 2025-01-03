Санкт-Петербург, 3 января, 2025, 15:31 — ИА Регнум. Житель Санкт-Петербурга скончался после падения из-за гололёде на улице, сообщил 3 января телеканал РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

Ilya Moskovets/Global Look Press

Уточняется, что 77-летний мужчина упал 25 декабря на Гражданском проспекте. Он получил тяжёлые травмы.

«Мужчину госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, тяжелым ушибом головного мозга», — сказал источник.

Медики больше недели пытались стабилизировать состояние пациента, но утром 2 января он умер.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года в Санкт-Петербурге сотни людей пострадали от падений на льду после ледяного дождя, обычного дождя и возникшего затем гололёда. При этом более 150 пострадавших попали в больницы.

В феврале 2024 года 65-летняя жительница Москвы умерла после того, как упала, катаясь на коньках. Женщина получила тяжёлую черепно-мозговую травму и скончалась в больнице через два дня.

В том же месяце актёр из сериала «Каменская» Павел Поймалов скончался после падения возле своего дома в Москве. В день происшествия на улице был сильный гололёд, мужчина поскользнулся и ударился головой. Несколько дней артист испытывал головные боли, но в больницу обращаться не стал. Тело актёра нашли в его квартире.