Санкт-Петербург, 21 декабря, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Из-за выпавшего 21 декабря в Петербурге ледяного дождя, обычного дождя и возникшего после этого сильнейшего гололёда на улицах города пострадали от падений на льду сотни людей, в том числе более 150 человек доставлены в больницы.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед на Литейном проспекте (архивное фото)

По данным издания «Фонтанка», к 18:00 мск в стационары города привезли 154 пострадавших, в том числе в НИИ Скорой помощи — 85 человек, в больницу №26 — 24 пациента, в Елизаветинскую больницу доставили 25 человек, в Александровскую больницу — 12 пострадавших, в Мариинскую больницу обратились восемь человек.

«Приём пострадавших в больницах продолжается», — отмечает источник.

По данным городского комитета по благоустройству, в то время как на проезжей части тонкий лёд разрушают колеса автомобилей, на тротуарах ледяная корка прилипает к асфальту или плитке и таит в себе опасность для пешеходов.

Специалисты дорожных служб посыпают тротуары и проезжую часть противогололедными материалами, применяя смесь из соли и песка в пропорции один к одному.

В ближайшее время в Петербурге продолжатся «температурные качели», с переходом через нулевую отметку и обратно. Комитет по благоустройству и дорожные предприятия переведены в режим повышенной готовности. Горожан просят быть максимально осторожными на улице и избегать скользких мест.