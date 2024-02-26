Раскрыты обстоятельства внезапной смерти 57-летнего актёра из «Каменской»
Актёр из «Каменской» Поймалов упал незадолго до смерти и отказался идии к врачу
Москва, 26 февраля, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Актёр из сериала «Каменская» Павел Поймалов умер после падения возле дома в Москве. Несколько дней артист испытывал головные боли, но в больницу обращаться не стал. Спустя пару дней Павел перестал отвечать на звонки родственников. Об этом ИА Регнум рассказала супруга актёра Наталья.
25 февраля на сайте Московского ТЮЗа появилось сообщение о смерти 57-летнего актёра Павла Поймалова. О причинах смерти не сообщалось. По информации ИА Регнум, артист ушёл из жизни внезапно. Скончался он в сврей квартире 23 февраля — в День защитника Отечества. За несколько дней до смерти Павел поскользнулся на улице, упал и сильно ударился головой.
«19 февраля был сильный гололёд на улице, он вышел в магазин и упал. Потом сам поднялся и пошёл домой, жаловался на головные боли, у него была гематома. Но к врачам отказался обращаться, потому что считал, что ничего страшного нет», — рассказала супруга артиста Наталья Поймалова
В течение нескольких дней после падения артист общался по телефону с супругой и своей сестрой, а потом его номер стал недоступен. Родственники заволновались и вызвали МЧС, чтобы вскрыть дверь в квартире артиста. Там обнаружили его тело. Павел Поймалов скончался, по предварительным данным, от отёка головного мозга.
«В течение всей его творческой карьеры я была рядом с ним, и могу сказать что Павел очень много работал, он был достаточно востребованным актером. Я считаю, его главная заслуга в том, что он всю свою творческую жизнь отдал одному театру, это театр юного зрителя. Там у него очень много серьезных достойных ролей», — говорит Наталья Андреевна.
Поймалов Павел Алексеевич родился 9 июня 1966 года. Он окончил драматическое отделение Горьковского театрального училища и режиссёрско-актёрский курс в ГИТИСе. Более 30 лет Павел Алексеевич был актёром Московского театра юного зрителя. Поймалов исполнил множество ролей на театральной сцене, и запомнился телевизионному зрителю. Он сыграл в фильмах Валерия Тодоровского «Страна глухих», Карена Шахназарова «Яды, или Всемирная история отравлений», Павла Лунгина «Свадьба» и других, кроме того на счету Павла Алексеевича множество популярных сериалов, таких как «Каменская», «Ростов-папа», «Дальнобойщики», «Адъютанты любви», «Бешеная», «След», «Экстренный вызов». Павел Поймалов был удостоен звания Заслуженный деятель искусств Российской Федерации и множества театральных премий.