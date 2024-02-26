Москва, 26 февраля, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Актёр из сериала «Каменская» Павел Поймалов умер после падения возле дома в Москве. Несколько дней артист испытывал головные боли, но в больницу обращаться не стал. Спустя пару дней Павел перестал отвечать на звонки родственников. Об этом ИА Регнум рассказала супруга актёра Наталья.

Кадр из сериала

25 февраля на сайте Московского ТЮЗа появилось сообщение о смерти 57-летнего актёра Павла Поймалова. О причинах смерти не сообщалось. По информации ИА Регнум, артист ушёл из жизни внезапно. Скончался он в сврей квартире 23 февраля — в День защитника Отечества. За несколько дней до смерти Павел поскользнулся на улице, упал и сильно ударился головой.

«19 февраля был сильный гололёд на улице, он вышел в магазин и упал. Потом сам поднялся и пошёл домой, жаловался на головные боли, у него была гематома. Но к врачам отказался обращаться, потому что считал, что ничего страшного нет», — рассказала супруга артиста Наталья Поймалова

В течение нескольких дней после падения артист общался по телефону с супругой и своей сестрой, а потом его номер стал недоступен. Родственники заволновались и вызвали МЧС, чтобы вскрыть дверь в квартире артиста. Там обнаружили его тело. Павел Поймалов скончался, по предварительным данным, от отёка головного мозга.

«В течение всей его творческой карьеры я была рядом с ним, и могу сказать что Павел очень много работал, он был достаточно востребованным актером. Я считаю, его главная заслуга в том, что он всю свою творческую жизнь отдал одному театру, это театр юного зрителя. Там у него очень много серьезных достойных ролей», — говорит Наталья Андреевна.

Поймалов Павел Алексеевич родился 9 июня 1966 года. Он окончил драматическое отделение Горьковского театрального училища и режиссёрско-актёрский курс в ГИТИСе. Более 30 лет Павел Алексеевич был актёром Московского театра юного зрителя. Поймалов исполнил множество ролей на театральной сцене, и запомнился телевизионному зрителю. Он сыграл в фильмах Валерия Тодоровского «Страна глухих», Карена Шахназарова «Яды, или Всемирная история отравлений», Павла Лунгина «Свадьба» и других, кроме того на счету Павла Алексеевича множество популярных сериалов, таких как «Каменская», «Ростов-папа», «Дальнобойщики», «Адъютанты любви», «Бешеная», «След», «Экстренный вызов». Павел Поймалов был удостоен звания Заслуженный деятель искусств Российской Федерации и множества театральных премий.