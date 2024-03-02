Москва, 2 марта, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Москвичка умерла после того, как упала, катаясь на коньках. Женщина получила тяжёлую черепно-мозговую травму и скончалась в больнице через два дня. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Валерий Шарифулин/ТАСС

26 февраля 65-летнюю Аллу К. доставили в больницу из спортивно-развлекательного комплекса «Южный лёд» на улице Ключевой. Туда в этот день женщина пришла покататься на коньках. На катке она упала, сильно ударилась головой и потеряла сознание. Ей вызвали скорую помощь.

«В ГКБ №67 имени Л. А. Ворохобова была госпитализирована 65-летняя женщина с диагнозом тяжёлая закрытая черепно-мозговая травма. 28 февраля около 23:30 пациентка скончалась в реанимации», — рассказал собеседник агентства.

По факту смерти пенсионерки полиция проводит проверку, по предварительным данным, в отношении женщины не совершалось никаких противоправных действий. Травмы она получила по собственной неосторожности.

Ранее ИА Регнум сообщало, что актёр из сериала «Каменская» Павел Поймалов умер после падения возле своего дома в Москве. В тот день на улице был сильный гололёд, мужчина поскользнулся и ударился головой.