Москва, 2 января, 2025, 07:22 — ИА Регнум. Российские силы в 2024 году нанесли более 1,5 тыс. групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по военным объектам на Украине. Такие данные представил ТАСС по информации Минобороны.

MOD Russia/Global Look Press

С января по декабрь 2024 года ВС РФ нанесли более 1,5 тыс. групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по пунктам дислокации украинской армии и наёмников.

Также целями российских бойцов были объекты военно-промышленного комплекса, эшелоны с военной техникой, скопления живой силы и замаскированной техники. ВС России нанесли не менее пяти массированных ударов по объектам ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, в приграничных районах Курской области расчёт беспилотников российских десантников ликвидировал танки ВСУ. Один танк был на дороге, второй двигался по полю, а третий оказался спрятанным в лесу. Тремя точными ударами вражеские машины были разбиты.

Бойцы разведывательного подразделения группировки ВС РФ «Север» с помощью беспилотников выявили движение двух автомобилей противника, следовавших на позиции. Цели были уничтожены расчётами FPV-дронов в Харьковской области.