Москва, 2 января, 2025, 12:21 — ИА Регнум. Российские военные за прошедшие сутки поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом 2 января сообщили в Министерстве обороны.

Russian Defence Ministry/Global Look Press

«<…> нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах», ― говорится в ежедневной сводке ведомства о ходе спецоперации в Telegram-канале.

Удары по объектам бойцы Вооружённых сил России нанесли при поддержке оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Как сообщало ИА Регнум, российские силы в 2024 году нанесли более 1,5 тыс. групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по военным объектам на Украине, в том числе пунктам дислокации украинской армии и наёмников. Также целями российских бойцов были объекты военно-промышленного комплекса, эшелоны с военной техникой, скопления живой силы и замаскированной техники. ВС России нанесли не менее пяти массированных ударов по объектам ВСУ.

По данным Минобороны на 2 января, средства противовоздушной обороны России сбили истребитель Су-27 Воздушных сил Украины. Кроме того, российские военные уничтожили в небе шесть снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS украинских формирований.