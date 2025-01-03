Киев, 3 января, 2025, 10:20 — ИА Регнум. В Верховной раде с недоумением отреагировали на слова главы киевского режима Владимира Зеленского о планах выдвигаться на второй президентский срок.

IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Неудобный вопрос Зеленскому задал депутат украинского парламента Артём Дмитрук. Ранее глава киевского режима в интервью сообщил, что, вероятно, пойдёт на второй срок президента Украины, если он «сделает больше, чем может».

«Ещё больше? Это что?» — написал Дмитрук в Telegram-канале.

Зеленский добавил тогда, что не принял окончательное решение о выдвижении на новый срок.

Как передавало ИА Регнум, полномочия Зеленского истекли ещё в мае, однако он отменил президентские выборы на Украине. В связи с этим президент России Владимир Путин 16 декабря отметил, что в украинской конституции нет способа для продления полномочия президента, а ссылка на военное положение в стране в этом случае не имеет никакого значения. Киевский режим в полной мере демонстрирует признаки утраты государственности, добавил глава государства.

Российский лидер 19 октября заявил, что Москва готова говорить с любым человеком на Украине после выборов президента в этой стране, включая Зеленского, однако подписывать мирные документы РФ будет только с легитимными властями Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 декабря указал, что Украине необходимо провести выборы, если эта страна хочет легитимного президента. По его словам, на данный момент там легитимна только Верховная рада.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим) считает, что проведение в стране выборов президента может грозить потерей государства. По его словам, начало выборной кампании означает смерть единства.