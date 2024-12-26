* состоит в объединении, признанном в РФ террористическим

Киев, 26 декабря, 2024, 06:38 — ИА Регнум. Проведение на Украине выборов президента может грозить потерей государства. Такое мнение высказал бывший президент Пётр Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим) в беседе с украинским «5-м каналом».

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«Начало выборной кампании означает смерть единства», — считает экс-президент Украины.

Порошенко добавил, что из-за выборных процессов есть риск потери Украины.

Как передавало ИА Регнум, в ходе совмещённой с пресс-конференцией прямой линии президент РФ Владимир Путин напомнил, что действующее руководство Украины является нелегитимным. Единственным легитимным органом власти в этой стране сейчас является Верховная рада, отметил президент.

Путин также заявил, что Россия готова разговаривать с любым человеком на Украине после президентских выборов в этой стране, в том числе с нынешним главой киевского режима, но подписывать мирные документы Россия будет только с легитимными властями Украины.

Полномочия главы киевского режима Владимира Зеленского истекли в мае 2024 года. Он отменил президентские выборы на Украине. Президент России заявлял, что на данный момент на Украине наблюдаются признаки утраты государственности.