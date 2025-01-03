Сеул, 3 января, 2025, 05:03 — ИА Регнум. Охрана президента Южной Кореи Юн Сок Ёля отказала в обыске его резиденции следователям, которые 3 января пришли его арестовать. Подробности передаёт агентство Yonhap.

Republic of Korea Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

«Служба безопасности президента отказала следователям в проведении обыска в резиденции президента», — сообщило агентство.

Издание пояснило, что для выполнения действий, ордера на арест и обыск нужно показать лично подозреваемому, но следователи не могут зайти в здание резиденции. Главе службы охраны ордер на обыск показали, но он следствию отказал.

По закону Юн Сок Ёль как всё еще действующий глава государства, хотя и временно отстраненный, находится под охраной службы безопасности президента, которая заявила, что будет действовать в соответствии с законодательством.

Следствие отправило на место дополнительные силы — 150 человек.

Адвокаты президента и правящая партия заявляют, что выданные ордера незаконны.

Как сообщало ИА Регнум, в резиденцию президента Южной Кореи утром 3 января прибыли силовики с ордером на арест. Для поддержания порядка вокруг резиденции полиция задействовала 45 отрядов спецназа и 2700 военных.

На территории резиденции между правоохранителями и военными, охраняющими здание и главу государства, произошли столкновения.

Впервые в истории Южной Кореи суд выдал ордер на арест временно отстранённого от должности президента. Также 31 декабря суд выдал ордер на обыск резиденции.

29 декабря Юн Сок Ёль в третий раз проигнорировал повестку и не явился на допрос по делу о мятеже. Перед этим президент Южной Кореи также проигнорировал вызов на допрос 18 и 25 декабря в управление CIO и прокуратуру соответственно.

Юн Сок Ёль 3 декабря ввёл в Южной Корее военное положение. Он заявил, что такая мера нужна якобы для искоренения ориентированных на КНДР сил и защиты свободного конституционного порядка. По его словам, оппозиция вела антигосударственную деятельность и готовила мятеж.

Парламент Южной Кореи 14 декабря большинством голосов вынес импичмент. За вынесение импичмента Юн Сок Ёлю проголосовали 204 парламентария, против — 85.