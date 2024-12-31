Сеул, 31 декабря, 2024, 04:01 — ИА Регнум. В Южной Корее суд выдал ордер на арест временно отстранённого от должности президента Юн Сок Ёля, сообщило агентство Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Юн Сок Ёль

Отмечается, что подобный инцидент произошёл впервые в истории Южной Кореи.

Помимо этого, суд выдал ордер на обыск в президентской резиденции.

Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря Юн Сок Ёль в третий раз проигнорировал повестку и не явился на допрос в управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих (CIO) по делу о мятеже. Перед этим президент Южной Кореи также проигнорировал вызов на допрос 18 и 25 декабря в управление CIO и прокуратуру соответственно.

Юн Сок Ёль 3 декабря ввёл в Южной Корее военное положение. Он заявил, что такая мера нужна якобы для искоренения ориентированных на КНДР сил и защиты свободного конституционного порядка. По его словам, оппозиция вела антигосударственную деятельность и готовила мятеж.

Парламент Южной Кореи 14 декабря большинством голосов вынес импичмент. За вынесение импичмента Юн Сок Ёлю проголосовали 204 парламентария, против — 85. Ещё три депутата воздержались, восемь бюллетеней признали недействительными.