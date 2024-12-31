Суд выдал ордер на арест президента Южной Кореи Юн Сок Ёля
Yonhap: суд выдал ордер на арест президента Южной Кореи Юн Сок Ёля
Сеул, 31 декабря, 2024, 04:01 — ИА Регнум. В Южной Корее суд выдал ордер на арест временно отстранённого от должности президента Юн Сок Ёля, сообщило агентство Yonhap.
Отмечается, что подобный инцидент произошёл впервые в истории Южной Кореи.
Помимо этого, суд выдал ордер на обыск в президентской резиденции.
Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря Юн Сок Ёль в третий раз проигнорировал повестку и не явился на допрос в управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих (CIO) по делу о мятеже. Перед этим президент Южной Кореи также проигнорировал вызов на допрос 18 и 25 декабря в управление CIO и прокуратуру соответственно.
Юн Сок Ёль 3 декабря ввёл в Южной Корее военное положение. Он заявил, что такая мера нужна якобы для искоренения ориентированных на КНДР сил и защиты свободного конституционного порядка. По его словам, оппозиция вела антигосударственную деятельность и готовила мятеж.
Парламент Южной Кореи 14 декабря большинством голосов вынес импичмент. За вынесение импичмента Юн Сок Ёлю проголосовали 204 парламентария, против — 85. Ещё три депутата воздержались, восемь бюллетеней признали недействительными.