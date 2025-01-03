Сеул, 3 января, 2025, 03:55 — ИА Регнум. В резиденцию президента Южной Кореи Юн Сок Ёля утром 3 января прибыли силовики с ордером на арест. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Yonhap У резиденции президента Южной Кореи

По информации издания, спецслужба по расследованию преступлений высших должностных лиц (CIO) начала действовать в отношении временно отстранённого главы страны.

Для поддержания порядка вокруг резиденции полиция задействовала 45 отрядов спецназа и 2700 военных.

На территории резиденции между правоохранителями и военными, охраняющими здание и главу государства, произошли столкновения.

По информации агентства, военные заблокировали силовиков на территории резиденции. Подробности инцидента не сообщаются.

Как сообщало ИА Регнум, впервые в истории Южной Кореи суд выдал ордер на арест временно отстранённого от должности президента. Также 31 декабря суд выдал ордер на обыск резиденции.

29 декабря Юн Сок Ёль в третий раз проигнорировал повестку и не явился на допрос по делу о мятеже. Перед этим президент Южной Кореи также проигнорировал вызов на допрос 18 и 25 декабря в управление CIO и прокуратуру соответственно.

Юн Сок Ёль 3 декабря ввёл в Южной Корее военное положение. Он заявил, что такая мера нужна якобы для искоренения ориентированных на КНДР сил и защиты свободного конституционного порядка. По его словам, оппозиция вела антигосударственную деятельность и готовила мятеж.

Парламент Южной Кореи 14 декабря большинством голосов вынес импичмент. За вынесение импичмента Юн Сок Ёлю проголосовали 204 парламентария, против — 85. Ещё три депутата воздержались, восемь бюллетеней признали недействительными.