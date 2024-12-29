Сеул, 29 декабря, 2024, 06:47 — ИА Регнум. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в третий раз проигнорировал повестку и не явился на допрос в Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих (CIO) по делу о мятеже. Об этом 29 декабря сообщило агентство Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Юн Сок Ёль

Повестка направлена 26 декабря заказным письмом и по электронной почте в секретариат президента, другие отделы его администрации и в резиденцию Юн Сок Ёля. Президент должен был явиться на встречу в офисе CIO в 10:00 (04:00 мск), но в назначенный срок не пришёл.

Третья повестка считается последней, затем правоохранители подают заявление на получение ордера на арест фигуранта. Президент Южной Кореи пропустил повестки, назначенные на 18 и 25 декабря в управлении CIO и в прокуратуре соответственно. Лидер Южной Кореи подозревается в превышении властных полномочий и организации мятежа.

Как пояснили представители президента, в приоритете для них слушания по импичменту в Конституционном суде, поэтому Юн Сок Ёль не явится на допрос 25 декабря. Конституционный суд решит, законно ли решение депутатов об импичменте президенту.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 3 декабря Юн Сок Ёль ввёл в Южной Корее военное положение. Он заявил, что такая мера нужна для искоренения ориентированных на КНДР сил и защиты свободного конституционного порядка. Решение о военном положении президент принял после экстренного ночного совещания. По его словам, оппозиция вела антигосударственную деятельность и готовила мятеж.

Парламент Южной Кореи 14 декабря большинством голосов вынес импичмент. За вынесение импичмента Юн Сок Ёлю проголосовали 204 парламентария, против — 85. Ещё три депутата воздержались, восемь бюллетеней признали недействительными.