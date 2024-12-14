Сеул, 14 декабря, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Парламент Южной Кореи большинством голосов вынес импичмент президенту страны Юн Сок Ёлю. Об этом 12 декабря сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

Уточняется, что за вынесение импичмента президенту республики проголосовали 204 парламентария и 85 — против. Ещё три депутата воздержались и восемь бюллетеней признали недействительными.

По информации агентства Reuters, исполнять обязанности главы государства до выборов нового президента будет премьер-министр Хан Док Су.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря Юн Сок Ёль ввёл в Южной Корее военное положение, заявив, что это нужно якобы для искоренения ориентированных на КНДР сил и защиты свободного конституционного порядка. Он также выступил с утверждением, что оппозиция занимается антигосударственной деятельностью и готовит мятеж.

Парламент страны 4 декабря внёс на рассмотрение вопрос об объявлении импичмента президенту за его решение о введении военного положения. Для этого необходимо было 200 голосов депутатов, однако предложение поддержал только 191 депутат от оппозиции и тогда парламент не смог объявить импичмент Юн Сок Ёлю.

Затем, 12 декабря, президент республики заявил о готовности пройти через процедуру импичмента. По его словам, этот должна решить правящая партия, которая выступает за «контролируемую досрочную отставку».

Лидер правящей партии страны «Сила народа» Хан Дон Хун ранее в этот же день вновь поддержал выдвижение импичмента Юн Сок Ёлю, а полиция республики допустила возможность подачи заявления на ордер на арест президента за попытку госпереворота, мятежа и превышение полномочий.